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Парламент Мадуро снял неприкосновенность с Гуайдо

Депутаты парламента Венесуэлы проголосовали за снятие депутатского иммунитета с оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и позволили рассмотрение уголовного дела против него в Верховном суде

Об этом сообщает Радио Свобода .

Такой шаг парламента открывает путь для возможного ареста Гуайдо по обвинению в нарушении конституции.

Суд попросил парламент Венесуэлы снять неприкосновенность с Гуайдо за захват власти после того, как оппозиционный лидер в январе этого года объявил себя временным президентом. Гуайдо уже признали лидером в более чем 50 странах мира.

Гуайдо ранее высказывал опасения, что его могут задержать представители Мадуро.

В решении Верховного суда упоминается тот факт, что Гуайдо нарушил запрет на выезд из страны, когда в прошлом месяце ездил в соседние государства.

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