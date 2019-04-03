Парламент Мадуро снял неприкосновенность с Гуайдо
3 апреля, 2019, 08:13
Депутаты парламента Венесуэлы проголосовали за снятие депутатского иммунитета с оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и позволили рассмотрение уголовного дела против него в Верховном суде
Об этом сообщает Радио Свобода .
Такой шаг парламента открывает путь для возможного ареста Гуайдо по обвинению в нарушении конституции.
Суд попросил парламент Венесуэлы снять неприкосновенность с Гуайдо за захват власти после того, как оппозиционный лидер в январе этого года объявил себя временным президентом. Гуайдо уже признали лидером в более чем 50 странах мира.
Гуайдо ранее высказывал опасения, что его могут задержать представители Мадуро.
В решении Верховного суда упоминается тот факт, что Гуайдо нарушил запрет на выезд из страны, когда в прошлом месяце ездил в соседние государства.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
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