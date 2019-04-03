Оккупанты планируют "духовно перевоспитывать" фигурантов дела Хизб ут-Тахрир - российский "нардеп" из Крыма
Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по делам религии Руслан Бальбек, передает российское издание "Риа Новости".
"Для спасения тех, кто попал в ловушку идеологии запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" будет создан центр по реабилитации", - сказал он.
Оккупанты заявляют, что, мол, "экстремизм и учение нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием".
Бальбек добавил, что "тем, кто искренне раскаялся и разорвал связь с экстремистскими религиозными сектами, будет открыт путь к выздоровлению".
Отмечается, что, якобы, тех, кто официально откажутся от "деструктивных политических и религиозных взглядов, после курса психологической и духовной реабилитации необходимо освободить от уголовной ответственности".
Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал 15 мая до 15 задержанных крымскотатарских активистов.
- 29 марта госдепартамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.
- 30 марта крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова.
- 30 марта Евросоюз осудил аресты крымскотатарских активистов и заявил, что не признает действия российских законов на территории оккупированного полуострова.
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