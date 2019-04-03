Оккупанты планируют "духовно перевоспитывать" фигурантов дела Хизб ут-Тахрир - российский "нардеп" из Крыма

3 апреля, 2019, 16:29

В аннексированном Крыму планируют открыть центр по реабилитации лиц, "попавших под влияние экстремистской идеологии" запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир"

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по делам религии Руслан Бальбек, передает российское издание "Риа Новости".

"Для спасения тех, кто попал в ловушку идеологии запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" будет создан центр по реабилитации", - сказал он.

Оккупанты заявляют, что, мол, "экстремизм и учение нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием".

Бальбек добавил, что "тем, кто искренне раскаялся и разорвал связь с экстремистскими религиозными сектами, будет открыт путь к выздоровлению".

Отмечается, что, якобы, тех, кто официально откажутся от "деструктивных политических и религиозных взглядов, после курса психологической и духовной реабилитации необходимо освободить от уголовной ответственности".

Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.