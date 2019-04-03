//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты планируют "духовно перевоспитывать" фигурантов дела Хизб ут-Тахрир - российский "нардеп" из Крыма


фото: tass
В аннексированном Крыму планируют открыть центр по реабилитации лиц, "попавших под влияние экстремистской идеологии" запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир"

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по делам религии Руслан Бальбек, передает российское издание "Риа Новости".

"Для спасения тех, кто попал в ловушку идеологии запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" будет создан центр по реабилитации", - сказал он.

Оккупанты заявляют, что, мол, "экстремизм и учение нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием".

Бальбек добавил, что "тем, кто искренне раскаялся и разорвал связь с экстремистскими религиозными сектами, будет открыт путь к выздоровлению".

Отмечается, что, якобы, тех, кто официально откажутся от "деструктивных политических и религиозных взглядов, после курса психологической и духовной реабилитации необходимо освободить от уголовной ответственности".

Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать