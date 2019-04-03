Очевидец опубликовал видео взрыва в военной академии Петербурга

3 апреля, 2019, 11:29

В Сети появилось видео с моментом взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге

Опубликованные кадры были сняты случайным очевидцем на авторегистратор.

На них видно, как на втором этаже здания в результате взрыва вылетает стекло, засыпая проезжую часть, а из оконного проема валят клубы дыма.

Напомним, 2 апреля в здании военной академии в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.

По данным СМИ, инцидент произошел во время попытки разминирования взрывного устройства.

Информацию о самодельную бомбу подтвердили и в Минобороны РФ.

В результате взрыва пострадали четыре человека.