Очевидец опубликовал видео взрыва в военной академии Петербурга
3 апреля, 2019, 11:29
В Сети появилось видео с моментом взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге
Опубликованные кадры были сняты случайным очевидцем на авторегистратор.
На них видно, как на втором этаже здания в результате взрыва вылетает стекло, засыпая проезжую часть, а из оконного проема валят клубы дыма.
Напомним, 2 апреля в здании военной академии в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.
По данным СМИ, инцидент произошел во время попытки разминирования взрывного устройства.
Информацию о самодельную бомбу подтвердили и в Минобороны РФ.
В результате взрыва пострадали четыре человека.
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