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Очевидец опубликовал видео взрыва в военной академии Петербурга

В Сети появилось видео с моментом взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге

Опубликованные кадры были сняты случайным очевидцем на авторегистратор.

На них видно, как на втором этаже здания в результате взрыва вылетает стекло, засыпая проезжую часть, а из оконного проема валят клубы дыма.

Напомним, 2 апреля в здании военной академии в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.

По данным СМИ, инцидент произошел во время попытки разминирования взрывного устройства.

Информацию о самодельную бомбу подтвердили и в Минобороны РФ.

В результате взрыва пострадали четыре человека.

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