//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На встрече со Столтенбергом Трамп выразил надежду на "хорошие отношения" с РФ

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил надежду на "хорошие отношения" с Россией

Об этом пишет Радио Свобода .

В рамках визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтон по случаю 70-й годовщины создания Североатлантического альянса состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом, во время которой американский президент, среди прочего, выразил надежду на "хорошие отношения" с Россией.

"Надеюсь, мы имеем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией будем ладить", - сказал Трамп.

Слова Дональда Трампа о стремлении улучшить отношения с Москвой прозвучали после комментариев в этот же день от его администрации о том, что Россия остается "угрозой для Альянса и Соединенных Штатов".

На брифинге за несколько часов до этих слов Трампа чиновник Госдепартамента сказал, что угроза России для Запада и США станет главной темой обсуждения министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля в Вашингтоне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать