На встрече со Столтенбергом Трамп выразил надежду на "хорошие отношения" с РФ

3 апреля, 2019, 10:59

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил надежду на "хорошие отношения" с Россией

Об этом пишет Радио Свобода .

В рамках визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтон по случаю 70-й годовщины создания Североатлантического альянса состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом, во время которой американский президент, среди прочего, выразил надежду на "хорошие отношения" с Россией.

"Надеюсь, мы имеем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией будем ладить", - сказал Трамп.

Слова Дональда Трампа о стремлении улучшить отношения с Москвой прозвучали после комментариев в этот же день от его администрации о том, что Россия остается "угрозой для Альянса и Соединенных Штатов".

На брифинге за несколько часов до этих слов Трампа чиновник Госдепартамента сказал, что угроза России для Запада и США станет главной темой обсуждения министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля в Вашингтоне.