//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На стене ЧАЭС появится мурал


фото: wikipedia
В апреле состоится конкурс на лучший эскизный проект для создания мурала на Чернобыльской атомной электростанции

Об этом сообщается на сайте государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Задачей конкурса является разработка проекта мурала, в состав которого входит цветной эскиз, название проекта, концепция и краткое описание. Проект должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 м.

Победителя определит экспертное жюри с учетом голосования на Facebook-странице ЧАЭС.

Количество работ от одного участника не ограничено. Победитель конкурса награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльской АЭС и в город Припять, а также денежным вознаграждением.

Мурал будет размещен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС, его ежедневно будут видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать