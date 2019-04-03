На стене ЧАЭС появится мурал

3 апреля, 2019, 17:27

В апреле состоится конкурс на лучший эскизный проект для создания мурала на Чернобыльской атомной электростанции

Об этом сообщается на сайте государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Задачей конкурса является разработка проекта мурала, в состав которого входит цветной эскиз, название проекта, концепция и краткое описание. Проект должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 м.

Победителя определит экспертное жюри с учетом голосования на Facebook-странице ЧАЭС.

Количество работ от одного участника не ограничено. Победитель конкурса награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльской АЭС и в город Припять, а также денежным вознаграждением.

Мурал будет размещен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС, его ежедневно будут видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.