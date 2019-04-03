На стартапы для развития общин в этом году предусмотрено 500 млн грн, - Зубко
Об этом сообщил вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании правительства, передает Еспресо.TV .
"Проекты-победители" Всеукраинского общественного бюджета "- это стартапы, которые будут реализовываться в общинах за счет софинансирования от ДФРР и местных бюджетов в размере 10%. Проекты будут избираться на конкурсной основе и направляться на реализацию стратегий развития областного, межобластного уровня, а также в рамках секторальной поддержки Европейского Союза ", - отметил Геннадий Зубко.
Жители общин могут присоединиться к разработке и реализации важных и приоритетных проектов. А заявителями инвестпрограмм могут быть органы местного самоуправления, региональные Агентства развития, научные учреждения и общественные организации, народные депутаты.
Проекты должны соответствовать Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года и соответствующим стратегиям развития регионов. Для отбора проектов-победителей "Всеукраинского общественного бюджета", органы исполнительной власти на местах:
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определяют приоритетные цели, в соответствии с которыми разрабатываются и представляются заявителями проекты;
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утверждают положения, определяющий, в том числе, порядок инициирования и представления проектов, объем софинансирования из местных бюджетов, порядок проведения электронного голосования;
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проводят электронное голосование с помощью системы, которая обеспечивает точную идентификацию голосующих путем авторизации лица (электронная подпись или другие методы идентификации) и возможность проверки результатов, в случае сомнений в их объективности;
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обнародуют на своих официальных сайтах результаты электронного голосования;
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получают от органа местного самоуправления, на территории которого планируется реализация проекта "Всеукраинского общественного бюджета", который по результатам электронного голосования набрал не менее 30% голосов от общего количества голосующих, заключение о соответствии проекта требованиям настоящего Порядка и по возможности его реализации соответствующим органом местного самоуправления с информацией о его согласия выступать заявителем проекта (для проектов, инициатором представления которого являются граждане Украины в возрасте от 18 лет, научные уста новы и общественные организации);
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подают соответствующим региональным комиссиям для проведения предварительного конкурсного отбора рейтинговый список проектов "Всеукраинского общественного бюджета", в который включают проекты, которые по результатам электронного голосования набрали не менее 30% голосов от общего количества голосующих, вместе с положительным заключением органа местного самоуправления, на территории которого планируется реализация этого проекта.
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