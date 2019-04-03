На стартапы для развития общин в этом году предусмотрено 500 млн грн, - Зубко

3 апреля, 2019, 13:45

За счет средств Государственного фонда регионального развития в 2019 году начнется реализация проектов-победителей "Всеукраинского общественного бюджета". На эти цели предусмотрено 500 млн грн

Об этом сообщил вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании правительства, передает Еспресо.TV .

"Проекты-победители" Всеукраинского общественного бюджета "- это стартапы, которые будут реализовываться в общинах за счет софинансирования от ДФРР и местных бюджетов в размере 10%. Проекты будут избираться на конкурсной основе и направляться на реализацию стратегий развития областного, межобластного уровня, а также в рамках секторальной поддержки Европейского Союза ", - отметил Геннадий Зубко.

Жители общин могут присоединиться к разработке и реализации важных и приоритетных проектов. А заявителями инвестпрограмм могут быть органы местного самоуправления, региональные Агентства развития, научные учреждения и общественные организации, народные депутаты.

Проекты должны соответствовать Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года и соответствующим стратегиям развития регионов. Для отбора проектов-победителей "Всеукраинского общественного бюджета", органы исполнительной власти на местах: