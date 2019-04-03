//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Филиппинах взорвался ресторан. 18 человек ранены


фото: AFP
По меньшей мере 18 человек ранены в результате взрыва, произошедшего в ресторане в провинции Султан Кударат

Об этом сообщает издание Rappler.

Полиция, осматривает место происшествия, считает, что взрыв произошел от самодельного взрывного устройства. У правоохранителей пока нет подозреваемых.

Отмечается, что среди пострадавших 6 несовершеннолетних и беременная женщина.

Взрыв в ресторане - это третий взрыв в столице султана Кударат за последние 8 месяцев.

  • 28 августа 2018 года во время фестиваля недалеко от города взорвалась бомба, в результате чего погибли 3 человека и были ранены 36 человек.
  • 2 сентября 2018 года 2 человека погибли и 12 получили ранения после очередного взрыва в самом городе.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать