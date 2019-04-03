На Филиппинах взорвался ресторан. 18 человек ранены
3 апреля, 2019, 18:46
По меньшей мере 18 человек ранены в результате взрыва, произошедшего в ресторане в провинции Султан Кударат
Об этом сообщает издание Rappler.
Полиция, осматривает место происшествия, считает, что взрыв произошел от самодельного взрывного устройства. У правоохранителей пока нет подозреваемых.
Отмечается, что среди пострадавших 6 несовершеннолетних и беременная женщина.
Взрыв в ресторане - это третий взрыв в столице султана Кударат за последние 8 месяцев.
- 28 августа 2018 года во время фестиваля недалеко от города взорвалась бомба, в результате чего погибли 3 человека и были ранены 36 человек.
- 2 сентября 2018 года 2 человека погибли и 12 получили ранения после очередного взрыва в самом городе.
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