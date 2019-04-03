На фронте военные голосовали за Порошенко, Зеленского и Гриценко, - Бутусов

3 апреля, 2019, 11:54

Результаты голосования закрытых избирательных участков ВСУ обнародовал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook.

Результаты голосования военнослужащих на фронте ООС на всех 79 специальных избирательных участках ВСУ (местные жители до голосования на этих спецучастках не допускались):

1. Петр Порошенко - 12844

2. Владимир Зеленский - 12423

3. Анатолий Гриценко - 1507

4. Юлия Тимошенко - 1084

5. Игорь Смешко - 1022

6. Руслан Кошулинский - 1008

7. Олег Ляшко - 711

8. Юрий Бойко - 601

9. Александр Вилкул - 351

Отмечается, что Петр Порошенко получил 40% голосов военнослужащих на фронте.

"Отдельно нельзя не упомянуть результат Бойко и Вилкула - в зоне ООС по сути можно два батальона укомплектовать с военнослужащих - сторонников мира и сближения с РФ", - добавил Бутусов.

Напомним, что ЦИК подсчитала 99,89% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.

Владимир Зеленский набрал 30,23% (5706002 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3011912 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2528821 голосов.