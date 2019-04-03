На фронте военные голосовали за Порошенко, Зеленского и Гриценко, - Бутусов
Результаты голосования закрытых избирательных участков ВСУ обнародовал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook.
Результаты голосования военнослужащих на фронте ООС на всех 79 специальных избирательных участках ВСУ (местные жители до голосования на этих спецучастках не допускались):
1. Петр Порошенко - 12844
2. Владимир Зеленский - 12423
3. Анатолий Гриценко - 1507
4. Юлия Тимошенко - 1084
5. Игорь Смешко - 1022
6. Руслан Кошулинский - 1008
7. Олег Ляшко - 711
8. Юрий Бойко - 601
9. Александр Вилкул - 351
Отмечается, что Петр Порошенко получил 40% голосов военнослужащих на фронте.
"Отдельно нельзя не упомянуть результат Бойко и Вилкула - в зоне ООС по сути можно два батальона укомплектовать с военнослужащих - сторонников мира и сближения с РФ", - добавил Бутусов.
Напомним, что ЦИК подсчитала 99,89% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.
Владимир Зеленский набрал 30,23% (5706002 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3011912 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2528821 голосов.
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