Министр экономразвития спрогнозировал, как повлияет на экономику Украины президентство Зеленского

3 апреля, 2019, 10:53

Об этом он написал в своей колонке для ЛИГА .

Кубов сравнил становления Украины после Революции Достоинства с рождением ребенка: "А теперь, переживая свой непростой" юношеский "возраст, 30% Украины, вместо еще пяти лет тяжелого труда и дисциплины, хотят иметь пять лет развлечений и зрелищ", - объясняет министр.

Президент - это институт и профессия, которая требует определенных личностных качеств и четкой стратегии, уверен Кубив.

"Сейчас у Зеленского эта понятная стратегия отсутствует. Он декларирует наказание коррупционеров, но не говорит как это сделает. Он обещает переговоры о мире, но не говорит о рычаги влияния на агрессора. Он не называет своих будущих соратников в борьбе и не признает источники финансирования своей кампании олигархами ", - пишет он.

Также министр перечислил на экономические сферы это повлияет.

По его словам, неизвестность заставит бизнес отложить резервы и повысить цены. На всякий случай. Большой бизнес воспользуется переходным периодом, чтобы захватить рынки конкурентов, а монополисты чтобы дополнительно заработать.

Международное сообщество не будет спешить возобновлять действующие договоренности до ясности относительно Зеленского как политика.

"А коррупционеры, те же, которым обещает бороться" слуга народа ", быстро выйдут из укрытий, куда они убежали за эти годы. И открыто наживаться на слабости государственной системы, которая только начала оправляться от этой заразы. И наживаться на всякий случай побольше, чтобы пережить тот же один срок, на который якобы обещает прийти Зеленский ", - уверен инистр.

С профессиональной точки зрения маловероятно, что Зеленский-политик обнаружит истинную независимость от олигархов и вряд ли быстро научится искусству управления государством (даже Рейган сначала 8 лет работал губернатором штата Калифорния). Так же маловероятно, что Зеленский молниеносно овладеет искусством войны или тонкую, сверхчувствительную мастерство дипломатии, пишет Кубив.

В реалити-шоу "Президент Зеленский" его "стажировки" начало бы становиться опытом где-то через 2,5-3 года, а до:

1. Экономика покажет рецессию, гривна упадет, цены вырастут как и безработица. Доходы семей уменьшатся как закономерное следствие остановки реформ и неопределенности внешней и внутришинього политического курса Украины.

2. Война начнет расползаться линии разграничения, потому что президент - еще и Верховный Главнокомандующий, который должен четко и "шутки" сопротивляться опытным профессиональным военным (и сепаратистам, которые за пять лет набрались опыта, оружия и не сдадут все это дешево ).

3. Россия, которой руководят наглые, но несомненно сильные и опытные политики, воспользуется политической турбулентностью и неопределенностью в Украине. Поэтому усилит политическую, экономическую агрессию и пропаганду, расширит сепаратизм в остальные регионы Украины, чтобы вызвать еще большую экономическую нестабильность и стимулировать реванш пророссийских сил.

4. Международное сообщество, скорее всего, воздержится от новых программ сотрудничества с Украиной пока профессиональные качества Зеленского-политика не станут четко понятны, испытанными на ошибках, закаленными трудностями реформ. борьбы с олигархами и гидрой коррупции.

5. Перспективы членства в ЕС и НАТО для Украины станут на паузу. И это в лучшем случае ...