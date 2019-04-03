Ломаченко пообещали раздавить как таракана
Об этом сообщает Boxingmonthly .
"Думаю, многие удивлены, что следующим соперником Ломаченко будет Кролла. Все думали, что будет поединок со мной или с Джервонтою Дэвисом. Люди удивились, однако Кролла заслужил быть обязательным претендентом. Думаю, это будет хороший поединок, уверен, Кролла серьезно подготовился, будет сфокусирован на победу. многие из тех, кто сражался с Ломаченко проигрывали еще до того, как вошли в ринг. Им говорили слишком много хороших вещей о Ломаченко. А он ничто. Абсолютно ничто. надеюсь, Кролла другой, надеюсь, он не уважает Ломаченко. Другие боксеры слишком сильно уважают Ломаченко, они просто напуганы. Боятся открыться перед ним, ведь он может нанести много панчей ", - заявил спортсмен.
Лопес рассказал, что Ломаченко думает, что в этом спорте он Бог, и пообещал, если когда встретится с украинцем, покажет, что он вовсе не Бог.
"Ломаченко ведет себя совсем нескромно. Я унижу его задницу. Я не уважаю его, в этом и есть разница между мной и другими ребятами, которые преподнесли его. Знаете, что я сделаю с Ломаченко? Раздавлю как гребаный таракана", - сказал Лопес.
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