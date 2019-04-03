//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Китаянка с "вирусами" на флешке пыталась попасть в имение Трампа

Женщина с двумя китайскими паспортами незаконно проникла в имение президента США Дональда Трампа в штате Флорида

Об этом сообщает Reuters.

Женщина по имени Юцьзин Чжан подошла к охранникам, которые осматривают посетителей у входа, и сказала, что хочет пройти в бассейн. У нее было два паспорта КНР и флешка с вредоносным программным обеспечением.

Она утверждала, что является родственницей одного из членов закрытого клуба и прибыла для участия в мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Но сотрудники курорта не знали, что такое мероприятие происходит.

Работники вызвали службу безопасности, которая допросила и задержала женщину. После задержания у нее обнаружили четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать