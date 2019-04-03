Китаянка с "вирусами" на флешке пыталась попасть в имение Трампа

3 апреля, 2019, 07:38

Женщина с двумя китайскими паспортами незаконно проникла в имение президента США Дональда Трампа в штате Флорида

Об этом сообщает Reuters.

Женщина по имени Юцьзин Чжан подошла к охранникам, которые осматривают посетителей у входа, и сказала, что хочет пройти в бассейн. У нее было два паспорта КНР и флешка с вредоносным программным обеспечением.

Она утверждала, что является родственницей одного из членов закрытого клуба и прибыла для участия в мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Но сотрудники курорта не знали, что такое мероприятие происходит.

Работники вызвали службу безопасности, которая допросила и задержала женщину. После задержания у нее обнаружили четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск .