Китаянка с "вирусами" на флешке пыталась попасть в имение Трампа
3 апреля, 2019, 07:38
Женщина с двумя китайскими паспортами незаконно проникла в имение президента США Дональда Трампа в штате Флорида
Об этом сообщает Reuters.
Женщина по имени Юцьзин Чжан подошла к охранникам, которые осматривают посетителей у входа, и сказала, что хочет пройти в бассейн. У нее было два паспорта КНР и флешка с вредоносным программным обеспечением.
Она утверждала, что является родственницей одного из членов закрытого клуба и прибыла для участия в мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Но сотрудники курорта не знали, что такое мероприятие происходит.
Работники вызвали службу безопасности, которая допросила и задержала женщину. После задержания у нее обнаружили четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск .
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