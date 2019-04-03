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#KyivNotKiev: второй из крупнейших аэропорт Дании исправил название столицы Украины

Второй по величине аэропорт Дании Биллунн изменил написание названия Киева с Kiev на Kyiv

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Дании.

"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табло рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс в вашей столице . Сейчас это исправлено ", - говорится в ответе аэропорта на имя посла Украины в Дании Михаила Видойника.

Сейчас название украинской столицы начали корректно вказуты в Евросоюзе , а также аэропорты в Будапеште , Литве , Лондоне , Тель-Авиве и Канады.

  • Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.
  • С октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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