#KyivNotKiev: второй из крупнейших аэропорт Дании исправил название столицы Украины
3 апреля, 2019, 09:31
Второй по величине аэропорт Дании Биллунн изменил написание названия Киева с Kiev на Kyiv
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Дании.
"Поскольку мы являемся международным аэропортом, наша общая политика заключается в использовании англоязычных версий названий городов. На табло рейсов мы, например, пишем Copenhagen вместо København. Это была простая ошибка, что мы не использовали английское Kyiv, когда впервые вписывали новый рейс в вашей столице . Сейчас это исправлено ", - говорится в ответе аэропорта на имя посла Украины в Дании Михаила Видойника.
Сейчас название украинской столицы начали корректно вказуты в Евросоюзе , а также аэропорты в Будапеште , Литве , Лондоне , Тель-Авиве и Канады.
- Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.
- С октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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