KyivNotKiev Международный аэропорт Барселоны изменил написание столицы Украины

3 апреля, 2019, 19:18

Международный аэропорт Барселоны - один из самых загруженных аэропортов мира - стал использовать корректное написание названия Киева

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Twitter .

Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД. Теперь один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev, говорится в сообщении.