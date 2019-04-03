#KyivNotKiev Международный аэропорт Барселоны изменил написание столицы Украины
3 апреля, 2019, 19:18
Международный аэропорт Барселоны - один из самых загруженных аэропортов мира - стал использовать корректное написание названия Киева
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Twitter .
Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД. Теперь один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev, говорится в сообщении.
..... #CorrectUA на Пиренейском полуострове!- #CorrectUA (@correctua) 3 апреля 2019 г.
Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД #CorrectUA
Теперь один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev . pic.twitter.com/iwMS9c4XuR
- Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названия и вместо советского образца: с Kiev на Kyiv.
- С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
- Онлайн-кампания МИД Украины #CorrectUA за правильное написание на английском названия Киева началась в октябре 2018 года. Главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев : с Kiev на Kyiv.
- Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште, Литве, Лондоне, Тель-Авиве и Канаде.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-