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#KyivNotKiev Международный аэропорт Барселоны изменил написание столицы Украины

Международный аэропорт Барселоны - один из самых загруженных аэропортов мира - стал использовать корректное написание названия Киева

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Twitter .

Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД. Теперь один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev, говорится в сообщении.

  • Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названия и вместо советского образца: с Kiev на Kyiv.
  • С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
  • Онлайн-кампания МИД Украины #CorrectUA за правильное написание на английском названия Киева началась в октябре 2018 года. Главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев : с Kiev на Kyiv.
  • Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште, Литве, Лондоне, Тель-Авиве и Канаде.
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