Курс Зеленского будет проевропейским на 100%, - советник
3 апреля, 2019, 20:31
Курс Владимира Зеленского, в случае его победы во втором туре, будет 100-процентно проевропейским
Об этом в эфире одного из телеканалов заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова, сообщает Еспресо.TV .
"Курс Владимира Зеленского будет 100-процентно проевропейским. Соглашение об ассоциации с ЕС будет выполняться", - отметила советник.
Венедиктова отметила, что Зеленский "остается на этом курсе, который проложил Петр Порошенко, и продолжит его прокладывать - от этого Зеленский не отойдет".
"Он ни в коем случае не пророссийский кандидат", - добавила она.
- Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский": "Обращаюсь к Петру Порошенко: вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет, я не вы в 2014 году . Я принимаю вызов. Даю Вам 24 часа. ДумайТЕ".
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Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе НСК "Олимпийский": он - европеец и на стадионе не будет встречаться.
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