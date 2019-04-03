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Курс Зеленского будет проевропейским на 100%, - советник

Курс Владимира Зеленского, в случае его победы во втором туре, будет 100-процентно проевропейским

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова, сообщает Еспресо.TV .

"Курс Владимира Зеленского будет 100-процентно проевропейским. Соглашение об ассоциации с ЕС будет выполняться", - отметила советник.

Венедиктова отметила, что Зеленский "остается на этом курсе, который проложил Петр Порошенко, и продолжит его прокладывать - от этого Зеленский не отойдет".

"Он ни в коем случае не пророссийский кандидат", - добавила она.

 

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