Комиссар Совета Европы Миятович посетила украинских военнопленных моряков в СИЗО
Об этом сообщает пресс-служба российской уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
Отмечается, что во время общения с моряками Комиссар СЕ спрашивала об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.
Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места.
Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счет которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, у заключенных есть возможность встречаться с адвокатами (адвоката не пустили к военнопленному моряку Небылице) и украинскими консулами и вести переписку с родственниками (военнопленному Будзилу российские тюремщики не передали ни одного письма от родных).
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
- Россия назначила всем украинским военнопленным морякам психиатрическую экспертизу
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