Комиссар Совета Европы Миятович посетила украинских военнопленных моряков в СИЗО

3 апреля, 2019, 16:44

В среду, 3 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили украинских военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово"

Об этом сообщает пресс-служба российской уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Отмечается, что во время общения с моряками Комиссар СЕ спрашивала об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.

Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места.

Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счет которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, у заключенных есть возможность встречаться с адвокатами (адвоката не пустили к военнопленному моряку Небылице) и украинскими консулами и вести переписку с родственниками (военнопленному Будзилу российские тюремщики не передали ни одного письма от родных).