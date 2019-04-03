//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Комиссар Совета Европы Миятович посетила украинских военнопленных моряков в СИЗО

В среду, 3 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили украинских военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово"

Об этом сообщает пресс-служба российской уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Отмечается, что во время общения с моряками Комиссар СЕ спрашивала об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи.

Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места.

Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счет которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, у заключенных есть возможность встречаться с адвокатами (адвоката не пустили к военнопленному моряку Небылице) и украинскими консулами и вести переписку с родственниками (военнопленному Будзилу российские тюремщики не передали ни одного письма от родных).

  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
  • Россия назначила всем украинским военнопленным морякам психиатрическую экспертизу

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать