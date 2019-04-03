Гройсман посоветовал Бойко и Медведчуку перелет в одну сторону в РФ на "кукурузнике"
Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV
"Я бы еще позволил прямые рейсы этим политикам на самолете" кукурзник "Ан-2 максимум. В один конец", - отметил Гройсман.
Премьер считает, что никто не имеет права унижать государство, даже политики с другой идеологией.
"На нас напали, наши соседи сами себя превратили в наших врагов. Более 13 тысяч ребят наших погибло. Более 30 тысяч раненых. Использовать такие унижения ради 3% рейтинга - это абсолютно нечестно по отношению к государству", - подчеркнул он.
Гройсман добавил, что надо ввести ограничения "в честь и совесть".
Напомним, что правительство запретил перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Но исключения лишь для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных наций (ООН, Красный Крест и ОБСЕ).
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