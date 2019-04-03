Гройсман посоветовал Бойко и Медведчуку перелет в одну сторону в РФ на "кукурузнике"

3 апреля, 2019, 12:52

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на полет Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ на встречу с российским премьером Медведевым

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV

"Я бы еще позволил прямые рейсы этим политикам на самолете" кукурзник "Ан-2 максимум. В один конец", - отметил Гройсман.

Премьер считает, что никто не имеет права унижать государство, даже политики с другой идеологией.

"На нас напали, наши соседи сами себя превратили в наших врагов. Более 13 тысяч ребят наших погибло. Более 30 тысяч раненых. Использовать такие унижения ради 3% рейтинга - это абсолютно нечестно по отношению к государству", - подчеркнул он.

Гройсман добавил, что надо ввести ограничения "в честь и совесть".

Напомним, что правительство запретил перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Но исключения лишь для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных наций (ООН, Красный Крест и ОБСЕ).