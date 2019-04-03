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Facebook снова допустил утечку персональных данных

Исследователи компании UpGuard обнаружили существование двух баз, содержащих персональные данные пользователей Facebook

Об этом сообщает Gizmodo, передает Новое время.

В своем блоге UpGuard уверяет, что более 540 млн записей с подробными комментариями, ругательствами, названиями учетных записей были найдены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva, где публикуется материал, который затем пользователи выкладывают в социальные сети.

Кроме того, данные 22 тысяч человек, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в уже несуществующем приложении At the Pool. Пароли, как сообщается, хранились в виде открытого текста. Отмечается, что UpGuard не знает, как долго в приложении хранились данные пользователей.

Оба набора данных хранятся в облачном хранилище Amazon S3 и могут быть доступны практически любому. Ни один из них не был защищен паролем.

Ранее, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный скандал. Данные 87 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне.

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