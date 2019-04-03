Евросоюз призвал Саудовскую Аравию отменить смертную казнь

3 апреля, 2019, 15:06

Евросоюз осудил применение смертной казни на территории Саудовской Аравии

Соответствующее заявление спикера ЕС обнародован на сайте Службы внешних действий ЕС.

В ЕС напомнили, что в Саудовской Аравии казнили четырех человек в течение нескольких последних дней по обвинению в распространении наркотиков.

Представитель ЕС подчеркнул, что две трети стран мира уже отказались от применения смертной казни по законодательству или по факту.

Напомним, что Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило, что за торговлю наркотиками были казнены четыре человека, в том числе одна женщина.