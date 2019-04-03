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Евросоюз призвал Саудовскую Аравию отменить смертную казнь


фото: youtube
Евросоюз осудил применение смертной казни на территории Саудовской Аравии

Соответствующее заявление спикера ЕС обнародован на сайте Службы внешних действий ЕС.

В ЕС напомнили, что в Саудовской Аравии казнили четырех человек в течение нескольких последних дней по обвинению в распространении наркотиков.

Представитель ЕС подчеркнул, что две трети стран мира уже отказались от применения смертной казни по законодательству или по факту.

Напомним, что Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило, что за торговлю наркотиками были казнены четыре человека, в том числе одна женщина.

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