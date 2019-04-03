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Экс-министр финансов Данилюк может возглавить МИД, если президентом станет Зеленский, - Лещенко


фото: voa
Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк может стать министром иностранных дел, если второй тур президентских выборов выиграет Владимир Зеленский

Об этом заявил член команды советников шоумена и нардеп Сергей Лещенко, передает издание "Новое время" .

"На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначения Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировали", - рассказал Лещенко.

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На вопрос о том, объявит ли Зеленский кандидатуру своего премьера, Лещенко сказал: "Это невозможно, ведь премьер-министра назначает Верховная Рада".

"Но вот главу НБУ Зеленский обещал не трогать, ведь у него семилетний контракт", - добавил советник Зеленского.

Отмечается, что Лещенко, Данилюк, экс-министр экономики Абромавичюс и Руслан Рябошапка сформировали группу советников Зеленского в разгар президентской гонки.

Напомним, что ЦИК подсчитала почти 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.

Владимир Зеленский набрал 30,23% (5706002 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3011912 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,39% - 2528821 голосов.

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