Экологи нашли беременную самку кашалота, которая умерла из-за пластика в желудке
Об этом сообщает Associated Press .
Животное нашли на берегу большого морского заповедника Пелагос, который создан специально как гавань для дельфинов и китов.
Среди найденного в желудке пластикового мусора - гофрированная труба для монтажных работ, упаковка от моющего средства, на которой до сих пор можно прочитать штрихкод, пластиковые тарелки и пластиковые пакеты.
Пластиковый мусор заполнило желудок на две трети, что и привело к смерти кита. При этом самка кашалота была беременна, но спасти плод не получилось. По словам биолога из Падуанского университета Чинция Чентелегге, ученые впервые обнаружили такое количество мусора в желудке кита из Средиземного моря.
За последние годы экологи обнаружили как минимум пять китов, погибших из-за гигантское количество пластика в желудке. Сразу после находки Всемирный фонд дикой природы (WWF) призвал к контролю пластиковых отходов в Средиземном море. По словам представителей WWF, в европейские моря ежегодно выбрасывается не менее 500 тыс. тонн пластиковых предметов и 130 тыс. тонн микропластика.
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