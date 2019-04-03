Экологи нашли беременную самку кашалота, которая умерла из-за пластика в желудке

3 апреля, 2019, 14:39

У берегов Сардинии экологи обнаружили мертвую самку кашалота длиной более 8 м, в желудке которой было более 20 кг пластикового мусора

Об этом сообщает Associated Press .

Животное нашли на берегу большого морского заповедника Пелагос, который создан специально как гавань для дельфинов и китов.

Среди найденного в желудке пластикового мусора - гофрированная труба для монтажных работ, упаковка от моющего средства, на которой до сих пор можно прочитать штрихкод, пластиковые тарелки и пластиковые пакеты.

Пластиковый мусор заполнило желудок на две трети, что и привело к смерти кита. При этом самка кашалота была беременна, но спасти плод не получилось. По словам биолога из Падуанского университета Чинция Чентелегге, ученые впервые обнаружили такое количество мусора в желудке кита из Средиземного моря.

За последние годы экологи обнаружили как минимум пять китов, погибших из-за гигантское количество пластика в желудке. Сразу после находки Всемирный фонд дикой природы (WWF) призвал к контролю пластиковых отходов в Средиземном море. По словам представителей WWF, в европейские моря ежегодно выбрасывается не менее 500 тыс. тонн пластиковых предметов и 130 тыс. тонн микропластика.