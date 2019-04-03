Директора реабилитационного центра для АТОвцев судят за хищение средств
Об этом заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook .
"Речь идет о сумме 5,6 млн грн", - сообщает Лысенко.
"В рамках государственной программы по оказанию помощи участникам антитеррористической операции почти 1300 ветеранов и бойцов АТО должны были пройти курс психологической реабилитации в упомянутом заведении", - сообщил Лысенко.
В свою очередь руководитель центра отчитался в государственные органы о выполнении программы, не предоставив при этом военным никаких услуг, говорится в сообщении.
Представитель ГПУ отметил, что по фактам присвоения и растраты средств, выделенных на лечение и реабилитацию участников АТО, столичной прокуратурой в течение 2017-2018 годов объявлено подозрения руководителям 8 реабилитационных центров, расположенных в Харьковской, Тернопольской, Волынской и Киевской областях.
"Сумма ущерба, причиненного их действиями, составляет почти 10 млн грн", - добавил Лысенко.
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