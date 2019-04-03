ДТП в Харькове: автошколу, в которой училась Зайцева, хотят лишить лицензии

3 апреля, 2019, 14:42

Следствие выявило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, которую осудила за ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли шесть человек

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает Интерфакс-Украина.

"Мы обнаружили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра должно быть принято решение", - рассказал он.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.

По его словам, вместо четырех учебных классов в школе был один, а также выявлены нарушения в ведении документации и переоборудование транспорта без соответствующей регистрации.

"В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии", - сказал Чиж.

Он добавил, что данный вопрос Главный сервисный центр МВД рассмотрит 4 апреля.