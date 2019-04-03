ДТП в Харькове: автошколу, в которой училась Зайцева, хотят лишить лицензии
Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает Интерфакс-Украина.
"Мы обнаружили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра должно быть принято решение", - рассказал он.
Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.
По его словам, вместо четырех учебных классов в школе был один, а также выявлены нарушения в ведении документации и переоборудование транспорта без соответствующей регистрации.
"В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии", - сказал Чиж.
Он добавил, что данный вопрос Главный сервисный центр МВД рассмотрит 4 апреля.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове в результате столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов , еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии . Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывал ответственность на другого водителя . Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждал, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus . Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя .
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой . Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Оба обвиняемых Геннадия Дронова и Елену Зайцеву приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.
- Елена Зайцева в суде признала свою вину и заявила, что готова нести наказание, которое определит ей суд.
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