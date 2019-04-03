Для Зеленского участие в теледебатах более ценно, чем для Порошенко - штаб кандидата
Об этом заявила советник по правовым вопросам кандидата в президенты Зеленского Ирина Венедиктова, сообщает Радио Свобода .
"Владимир Зеленский в ночь с 31 марта на 1 апреля четко сказал:" Да, я готов ". Более того, для нашего штаба это будет более интересно и для нашего избирателя это будет более ценно, чем для избирателя и штаба Петра Алексеевича", - заявила она.
По словам Венедиктовой, никаких требований для того, чтобы дебаты состоялись, к другой стороне - Петра Порошенко - в штабе Зеленского нет.
"Мы никаких условий не ставим, просто хотим подчеркнуть, что, если Петр Алексеевич хочет дебатировать с кандидатом в президенты, то, наверное, логичен посыл в первую очередь к своему избирателю, что он будет дебатировать не с марионеткой и будет обращаться не к 85% марионеток", - отметила советник.
Она добавила, что дебаты важны для того, чтобы избиратель смог различить, где есть "95 квартал", а где - кандидат на очень высокую должность в государстве.
- Напомним, 3 апреля член команды советников кандидата Зеленского и нардеп Сергей Лещенко заявил, что дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должен вести Савик Шустер .
- 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила принять участие в теледебатах кандидатов в президенты, прошедших во второй тур президентских выборов.
- Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления, прокомментировал политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
- Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова зарегистрировали проект закона (№10168) о внесении изменений в закон о выборах президента Украины относительно обязательности теледебатов в случае назначения повторного голосования.
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что Верховная Рада, скорее всего, не примет до второго тура выборов президента законопроект , который будет снимать с регистрации кандидатов, отказывающихся от теледебатов.
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