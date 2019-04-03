Для Зеленского участие в теледебатах более ценно, чем для Порошенко - штаб кандидата

Об этом заявила советник по правовым вопросам кандидата в президенты Зеленского Ирина Венедиктова, сообщает Радио Свобода .

"Владимир Зеленский в ночь с 31 марта на 1 апреля четко сказал:" Да, я готов ". Более того, для нашего штаба это будет более интересно и для нашего избирателя это будет более ценно, чем для избирателя и штаба Петра Алексеевича", - заявила она.

По словам Венедиктовой, никаких требований для того, чтобы дебаты состоялись, к другой стороне - Петра Порошенко - в штабе Зеленского нет.

"Мы никаких условий не ставим, просто хотим подчеркнуть, что, если Петр Алексеевич хочет дебатировать с кандидатом в президенты, то, наверное, логичен посыл в первую очередь к своему избирателю, что он будет дебатировать не с марионеткой и будет обращаться не к 85% марионеток", - отметила советник.

Она добавила, что дебаты важны для того, чтобы избиратель смог различить, где есть "95 квартал", а где - кандидат на очень высокую должность в государстве.