//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дебаты кандидатов в президенты: в "Олимпийском" говорят, что Зеленский не обращался по поводу проведения мероприятий


фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не обращался в НСК "Олимпийский" по поводу проведения в спорткомплексе дебатов перед вторым туром выборов

Об этом сообщает в Facebook администрация НСК "Олимпийский".

"Вниманию СМИ и общественности! В государственное предприятие НСК" Олимпийский "не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в Президенты Украины. Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве - является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе. в случае поступления соответствующих предложений администрация НСК "Олимпийский" будет рассматривать их в рабочем порядке. Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании одного из кандидатов в Президенты Украины", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать