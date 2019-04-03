Дебаты кандидатов в президенты: в "Олимпийском" говорят, что Зеленский не обращался по поводу проведения мероприятий

3 апреля, 2019, 21:42

Об этом сообщает в Facebook администрация НСК "Олимпийский".

"Вниманию СМИ и общественности! В государственное предприятие НСК" Олимпийский "не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в Президенты Украины. Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве - является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалась с графиком проведения мероприятий на стадионе. в случае поступления соответствующих предложений администрация НСК "Олимпийский" будет рассматривать их в рабочем порядке. Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании одного из кандидатов в Президенты Украины", - говорится в сообщении.