ЦИК еще не обработала некоторые протоколы из четырех областей

3 апреля, 2019, 10:42

Центральная избирательная комиссия еще не обработала некоторые протоколы по выборам президента с 4 областей

Еще не поступили протоколы из двух участков в Винницкой области, девятого Киевской, 10 - из Одесской и 10 - из Черновицкой, сообщает Еспресо.TV .

Сейчас в Центральную избирательную комиссию поступили данные 99,89% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский , которого поддержали 30,2% избирателей. За главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,9% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,3%.

В целом подсчитано 18 млн 873 тыс. 399 голосов избирателей, недействительными признаны 1,18% бюллетеней.