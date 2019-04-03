ЦИК еще не обработала некоторые протоколы из четырех областей
3 апреля, 2019, 10:42
Центральная избирательная комиссия еще не обработала некоторые протоколы по выборам президента с 4 областей
Еще не поступили протоколы из двух участков в Винницкой области, девятого Киевской, 10 - из Одесской и 10 - из Черновицкой, сообщает Еспресо.TV .
Сейчас в Центральную избирательную комиссию поступили данные 99,89% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский , которого поддержали 30,2% избирателей. За главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,9% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,3%.
В целом подсчитано 18 млн 873 тыс. 399 голосов избирателей, недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
- По результатам национального экзитпола трех социологических служб состоянию на 20:00 31 марта Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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