CISOLAR 2019 представит новые возможности для развития солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе

3 апреля, 2019, 11:37

В Киеве состоится главное бизнес-событие региона в идустрии солнечной энергетики, которое будет посвящено инновационным технологиям, трендам и инвестиционным возможностям - 8-я Международная Конференция и Выставка Солнечной Энергетики в Центральной и Восточной Европы

Развитие солнечной энергетики является одним из приоритетных направлений для инвесторов в мире и Восточной Европе.

Так, в Украине, состоянием на апрель 2019 г. построено более 2 ГВт мощностей солнечных электростанций и по итогам года этот показатель может вырасти до 2,7 ГВт в 2019 году. Начиная с 2015 г., в инсталляцию малых домашних станций было инвестировано более 151 млн евро. Количество домохозяйств, оборудованных солнечными электростанциями, по состоянию на 1 апреля 2019 г. превысило 7 600.

Насыщенная деловая программа события позволит получить участникам ответы на отраслевые вопросы разных уровней сложности и информацию высокого профессионального уровня.

В Киеве состоится ключевое B2B событие - Конференция CISOLAR 2019, в котором примут участие более 70 спикеров и 500 делегатов из более чем 30 стран - собственники, руководители, директора влиятельных компаний, а также инвесторы и предприниматели в области солнечной энергетики.

Также в рамках события пройдет 2-дневная выставка CISOLAR 2019. В масштабном трейд-шоу примут участие более 100 экспонентов, которые продемонстрируют новые проекты, лучшие технологические решения для бизнеса и дома. Количество посетителей ожидается на уровне 5 000+.

Практическая Конференция и Тренинги для PV-инсталляторов - неотъемлемая часть события и пройдут параллельно с Выставкой. Информация будет критически важна для понимания всех типов солнечных электростанций и эффективной реализации проектов солнечной энергетики.

CISOLAR 2019 - это первая главная бизнес-платформа в Центральной и Восточной Европе, на которой участники обмениваются опытом успешных PV-проектов, обсуждают актуальные вопросы в сфере солнечной энергетики и узнают о последних трендах, юридические аспекты, представляют идеи и решения, заключают контракты, находят и укрепляют партнерские связи.

Станьте участником CISOLAR и присоединяйтесь к всемирно известным экспертам, участникам международного рынка солнечной энергетики, поставщикам современных технологических решений в области энергоэффективности - личностям, которые своей деятельностью и достижениями пишут новую страницу развития энергетической отрасли.