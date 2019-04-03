Ценный подарок Суркиса привел к отставке президента Немецкого футбольного союза

3 апреля, 2019, 13:16

Подарок вице-президента УЕФА Григория Суркиса стал одной из причин отставки президента Немецкого футбольного союза Рейнхарда Гринделя

Об этом сообщает Der Spiegel .

Рейнхард Гриндель заверил, что узнал о стоимости часов - 6 тыс. евро - на прошлых выходных, после чего сразу обратился к руководству DFB (Немецкого футбольного союза).

Речь идет о часах, который глава DFB получил от вице-президента УЕФА Григория Суркиса, с которым сотрудничал в рамках УЕФА и с которым сидел рядом на заседании организации. Гриндель утверждает, что Суркис не имел никаких экономических интересов в связи с DFB, никогда не просил у Гриндель о помощи по любым вопросам, что это был "частный подарок, без всякого отношения к украинской футбольной федерации или даже к предпринимательству ". Немец считал невежливым не принять подарок.

"Я не знал бренда часов и не имел представления о его ценности", - заявил Гриндель.

По его словам, он показывал часовым сотрудникам, однако не задекларировал его при пересечении границы.

"Поверьте мне, я был потрясен ошибкой, которую я сделал", - пожаловался 57-летний Гриндель.

Как утверждают немецкие СМИ, функционер получил платежи на общую сумму около 78 тыс. евро от одного из подрядчиков - компании DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft - и не сообщил о них публично.

Несмотря на отставку, Гриндель продолжать занимать международные должности в совете ФИФА и в исполкоме УЕФА.