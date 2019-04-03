Братьев-близнецов обязали платить алименты, потому что они не сказали, кто из них отец ребенка

3 апреля, 2019, 17:21

Суд в бразильском муниципалитете Кашуэйра-Алта обязал платить алименты двух братьев-близнецов, которые отказывались признавать отцовство

Об этом пишет издание Globo.

Братья, настоящие имена которых не раскрываются, пытались "свалить вину" друг на друга. В судебных документах мужчин называют Фернанду и Фабрис.

Мать девочки Валерия (имя также изменено) рассказала, что когда встречалась с одним из братьев, была уверена, что встречается с Фернанду. Она и подала иск к нему о признании отцовства.

Тест ДНК Фернанду оказался положительным, но тот заявил, что отец ребенка - Фабрис. Так как братья - однояйцевые близнецы, то анализ показал, что оба они могут быть родителями с вероятностью 99,9%.

Суд выяснил, что мужчины часто пользовались своим сходством, когда встречались с девушками. Когда партнерша начинала подозревать, что ей изменяют, то Фернанду (или Фабрис) говорили, что это не так, потому что с другой девушкой встречался его брат брат-близнец.

Выяснение отцовства зашло в тупик, и суд решил, что алименты девочке и ее матери будут платить оба брата в размере 30% от минимальной бразильской зарплаты, что составило 230 реалов ($60). В свидетельстве о рождении девочки также будут указаны два отца.