Братьев-близнецов обязали платить алименты, потому что они не сказали, кто из них отец ребенка
Об этом пишет издание Globo.
Братья, настоящие имена которых не раскрываются, пытались "свалить вину" друг на друга. В судебных документах мужчин называют Фернанду и Фабрис.
Мать девочки Валерия (имя также изменено) рассказала, что когда встречалась с одним из братьев, была уверена, что встречается с Фернанду. Она и подала иск к нему о признании отцовства.
Тест ДНК Фернанду оказался положительным, но тот заявил, что отец ребенка - Фабрис. Так как братья - однояйцевые близнецы, то анализ показал, что оба они могут быть родителями с вероятностью 99,9%.
Суд выяснил, что мужчины часто пользовались своим сходством, когда встречались с девушками. Когда партнерша начинала подозревать, что ей изменяют, то Фернанду (или Фабрис) говорили, что это не так, потому что с другой девушкой встречался его брат брат-близнец.
Выяснение отцовства зашло в тупик, и суд решил, что алименты девочке и ее матери будут платить оба брата в размере 30% от минимальной бразильской зарплаты, что составило 230 реалов ($60). В свидетельстве о рождении девочки также будут указаны два отца.
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
-