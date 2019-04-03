Боевики обстреляли Объединенные силы под Новотроицким и Лебединским
3 апреля, 2019, 18:21
В среду, 3 апреля, по состоянию на 18:00 российские оккупанты на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли Объединенные силы вблизи Новотроицкого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Лебединского.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации захватчиков огнем.
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