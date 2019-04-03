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Безработный хакер шантажировал любителей порно и заработал на этом сотни тысяч долларов

Киберпреступник из Великобритании Зайн Кайзер признал себя виновным в мошенничестве, шантаже и хакерских атаках с использованием порносайтов

Как сообщает издание Metro, в ближайшее время ему будет вынесен приговор.

24-летний безработный студент атаковал миллионы пользователей через рекламу на порносайтах. Когда пользователи нажимали на объявление, на их устройство загружался вирус-вымогатель.

Зараженные компьютеры демонстрировали поддельное сообщение от правоохранительных органов. В нем утверждалось, что пользователь нарушил закон и должен заплатить 757 фунтов (около тысячи долларов).

Таким образом Кайзер и его подельники получили не менее 650 000 фунтов стерлингов (более $ 856 000). Точное число их жертв неизвестно. Полученные деньги преступники потратили на проживание в роскошных отелях, азартные игры и дорогие часы.

Рекламодатели пытались остановить мошенника, однако сами стали жертвами DDoS-атак и шантажа. Национальное агентство по борьбе с преступностью считает случай Кайзера серьезным киберзлочинjv за всю историю их расследований.

Кайзер был арестован еще в феврале 2017 года. Судебный процесс, предназначенный на февраль 2018 года, был отменен: обвиняемый подал ходатайство по закону о психическом здоровье. В больнице он использовал местный Wi-Fi доступа к сайтам онлайн-рекламы.

В декабре 2018 был арестован за отмывание денег. Прокуратура подозревает, что Кайзер сохраняет большие суммы на оффшорных счетах, однако отследить их пока невозможно.

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