Безработный хакер шантажировал любителей порно и заработал на этом сотни тысяч долларов
Как сообщает издание Metro, в ближайшее время ему будет вынесен приговор.
24-летний безработный студент атаковал миллионы пользователей через рекламу на порносайтах. Когда пользователи нажимали на объявление, на их устройство загружался вирус-вымогатель.
Зараженные компьютеры демонстрировали поддельное сообщение от правоохранительных органов. В нем утверждалось, что пользователь нарушил закон и должен заплатить 757 фунтов (около тысячи долларов).
Таким образом Кайзер и его подельники получили не менее 650 000 фунтов стерлингов (более $ 856 000). Точное число их жертв неизвестно. Полученные деньги преступники потратили на проживание в роскошных отелях, азартные игры и дорогие часы.
Рекламодатели пытались остановить мошенника, однако сами стали жертвами DDoS-атак и шантажа. Национальное агентство по борьбе с преступностью считает случай Кайзера серьезным киберзлочинjv за всю историю их расследований.
Кайзер был арестован еще в феврале 2017 года. Судебный процесс, предназначенный на февраль 2018 года, был отменен: обвиняемый подал ходатайство по закону о психическом здоровье. В больнице он использовал местный Wi-Fi доступа к сайтам онлайн-рекламы.
В декабре 2018 был арестован за отмывание денег. Прокуратура подозревает, что Кайзер сохраняет большие суммы на оффшорных счетах, однако отследить их пока невозможно.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-