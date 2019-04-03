Австралийский депутат получил выговор за комментарии о теракте в Новой Зеландии
3 апреля, 2019, 15:22
В Австралии сенатор Фрейзер Аннинг получил официальный выговор за слова о том, что причиной массового убийства в мечетях Новой Зеландии является иммиграция мусульман
Как сообщает ВВС , в австралийском Сенате заявили, что комментарии Аннинг не отражали взгляды парламента или австралийского народа.
Законодатели назвали его слова позорными и осудили попытку приписать вину "жертвам ужасного преступления".
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 50 мусульман . Он транслировал видео расстрела людей в соцсети. .
- По данным издания New Zealand Herald , в деле уже арестованы трое мужчин и одна женщина .
- Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек , в том числе 11-летняя девочка.
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