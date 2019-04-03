//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Австралийский депутат получил выговор за комментарии о теракте в Новой Зеландии


фото: REUTERS
В Австралии сенатор Фрейзер Аннинг получил официальный выговор за слова о том, что причиной массового убийства в мечетях Новой Зеландии является иммиграция мусульман

Как сообщает ВВС , в австралийском Сенате заявили, что комментарии Аннинг не отражали взгляды парламента или австралийского народа.

Законодатели назвали его слова позорными и осудили попытку приписать вину "жертвам ужасного преступления".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать