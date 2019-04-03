Аресты крымских татар: место пребывания Яячикова неизвестно до сих пор
3 апреля, 2019, 15:56
Местонахождение крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, пропавшего после массовых обысков в домах крымских татар 27 марта, до сих пор не установлено
Об этом заявил общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.
Активисты отметили, что "после тотальной" зачистки "всех независимых медиа в 2014-2015 годах в Крыму, кроме других общественных институтов, была полностью уничтожена журналистика".
"В ответ на непрерывные аресты, обыски, суды в Крыму стало формироваться такое явление как гражданская журналистика. Это произошло вынужденно - люди понимали, что кроме информации, другой защиты на полуострове от репрессий нет", - говорится в сообщении.
Активисты перечислили гражданских журналистов, которые стали объектом преследования со стороны российских властей оккупированного полуострова.
- Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал 15 мая до 15 задержанных крымскотатарских активистов.
- 29 марта госдепартамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.
- 30 марта крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали Эдема Яячика.
- 2 апреля об отсутствии данных о местонахождении Эдема Яячикова сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.
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