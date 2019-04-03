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Аресты крымских татар: место пребывания Яячикова неизвестно до сих пор


фото: tass
Местонахождение крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, пропавшего после массовых обысков в домах крымских татар 27 марта, до сих пор не установлено

Об этом заявил общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Активисты отметили, что "после тотальной" зачистки "всех независимых медиа в 2014-2015 годах в Крыму, кроме других общественных институтов, была полностью уничтожена журналистика".

"В ответ на непрерывные аресты, обыски, суды в Крыму стало формироваться такое явление как гражданская журналистика. Это произошло вынужденно - люди понимали, что кроме информации, другой защиты на полуострове от репрессий нет", - говорится в сообщении.

Активисты перечислили гражданских журналистов, которые стали объектом преследования со стороны российских властей оккупированного полуострова.

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