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Apple сняла рекламный ролик о своей коробке для пиццы

Apple сняла рекламный ролик о своей коробке для пиццы, где показала ключевые продукты и сервисы компании

Ролик опубликован на официальном канале Apple.

Apple опубликовала рекламный ролик своей запатентованной коробки для пиццы, в котором показала ключевые продукты и сервисы компании. По сюжету сотрудники компании разрабатывают прототип контейнера, в процессе работы используя устройства Apple - iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch, а также приложения и сервисы компании.

Заявку на патент дизайна контейнера Apple подала в 2010 году, в его создании принимал участие глава продовольственной службы Apple Франческо Лонгони (Francesco Longoni). Компания сообщала, что отверстия на верхней поверхности контейнера пропускают пар, исходящий от горячей пиццы и не дают влаге скапливаться внутри.

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