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Зеленский может не прийти на дебаты из-за концертного графика - штаб кандидата


фото: REUTERS
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, но если ему позволит график художественного руководителя студии "Квартал 95"

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Разумков напомнил, что на предыдущие дебаты перед первым туром выборов Зеленский не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, и организаторы теледебатов об этом знали.

"А в пределах того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит", - утверждает Разумков.

Вместе с тем он отметил, что Зеленский готов к дебатам, "а как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос".

Издание отмечает, что в афише на официальном сайте студии Квартал 95 нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.

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