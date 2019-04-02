Зеленский может не прийти на дебаты из-за концертного графика - штаб кандидата

2 апреля, 2019, 15:58

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Разумков напомнил, что на предыдущие дебаты перед первым туром выборов Зеленский не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, и организаторы теледебатов об этом знали.

"А в пределах того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит", - утверждает Разумков.

Вместе с тем он отметил, что Зеленский готов к дебатам, "а как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос".

Издание отмечает, что в афише на официальном сайте студии Квартал 95 нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.