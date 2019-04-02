Зеленский может не прийти на дебаты из-за концертного графика - штаб кандидата
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
Разумков напомнил, что на предыдущие дебаты перед первым туром выборов Зеленский не пришел именно по причине запланированных ранее выступлений, и организаторы теледебатов об этом знали.
"А в пределах того, насколько это нужно украинскому обществу, это тоже вопрос. Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит", - утверждает Разумков.
Вместе с тем он отметил, что Зеленский готов к дебатам, "а как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос".
Издание отмечает, что в афише на официальном сайте студии Квартал 95 нет анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского.
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Напомним, согласно данным ЦИК, пока именно Зеленский и Порошенко выходят во второй тур.
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Петр Порошенко пригласил своего оппонента на дебаты перед вторым туром, отметив, что они должны стать ключевым элементом выборов.
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До этого Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского .
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Владимир Зеленский согласился на дебаты и назвал себя "открытым человеком".
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Впрочем позже в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что проведение дебатов с участием их кандидата перед вторым туром возможно, однако они не видят в этом смысла.
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