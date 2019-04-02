Запорожскую мэрию подсветили синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом

2 апреля, 2019, 20:56

В рамках акции ко Всемирному дню информирования об аутизме административное здание подсветили в синий цвет

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также в мэрии разместили выставку рисунков детей с аутизмом.

"Аутизм - это специфическое состояние человека, это состояние мозга, другое построение мозга. Это определенные особенности человека, которые ограничивают его в жизнедеятельности, самообслуживании или коммуникации. Определяется аутизм чаще всего в раннем детстве. Сегодня у нас представлена часть работ детей с аутизмом, которую собирали в благотворительном фонде "Каритас". Куда наша инициативная группа родителей водит своих детей в группы социализации детей с аутизмом. Работы детей разных - разного возраста и с разными особенностями", - рассказала председатель правления ОО "Аутизм: сознательное родительство" Наталья Острогляд.

Отмечается, что акция в поддержку людей с аутизмом происходит в Запорожье в четвертый раз.