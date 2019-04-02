Известный украинский боксер может переехать в США

2 апреля, 2019, 12:32

Украинскому боксеру Денису Беринчику предложила контракт американская промоутерская компания

Об этом сообщает Sportarena.

Чемпион WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик попал в сферу интересов одной из американских промоутерских компаний.

Компания, название которой не разглашается, предложила промоутерам украинца с К2 Promotions стать сопромоутером Беринчика. Если компаниям удастся договориться с боксером, то в дальнейшем он будет проводить свои бои в США.

Решение будет принято после боя Беринчика с японцем Нихито Аракавой, который состоится 20 апреля в Киеве. На поединке будут присутствовать наблюдатели от американской компании.

Таким образом, бой, в котором украинец будет защищать свой титул, может стать для него последним на территории Украины.