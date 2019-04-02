Известный украинский боксер может переехать в США
Об этом сообщает Sportarena.
Чемпион WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик попал в сферу интересов одной из американских промоутерских компаний.
Компания, название которой не разглашается, предложила промоутерам украинца с К2 Promotions стать сопромоутером Беринчика. Если компаниям удастся договориться с боксером, то в дальнейшем он будет проводить свои бои в США.
Решение будет принято после боя Беринчика с японцем Нихито Аракавой, который состоится 20 апреля в Киеве. На поединке будут присутствовать наблюдатели от американской компании.
Таким образом, бой, в котором украинец будет защищать свой титул, может стать для него последним на территории Украины.
- Напомним, в декабре 2018 года Александр Красюк заявил, что не исключает встречи Дениса Беринчика с соотечественником Василием Ломаченко.
- Денис Беринчик может стать официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Василий Ломаченко.
- 26 марта стало известно, что украинский боксер Денис Беринчик проведет следующий поединок 20 апреля против опытного японца Нихито Аракава .
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