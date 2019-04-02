Известный бренд спортивных товаров инвестирует 80 млн в завод в Виннице

2 апреля, 2019, 15:21

Мировой производитель спортивных товаров Head приобрел в Виннице участок площадью 25 га для строительства одного из крупнейших в мире заводов по производству зимнего спортивного снаряжения

Об этом сообщает Ukraine Now.

Завод на земельном участке на территории Винницкого индустриального парка будет производить лыжи, лыжные ботинки, лыжные крепления.

Компания планирует инвестировать в завод 80 млн евро и создать около 1000 рабочих мест с выходом на полную производственную мощность.

Винницкий городской совет 29 марта принял решение "Об установлении результатов земельных торгов". Известно, что это - самый большой участок, который когда-либо выставляли на земельных торгах в Виннице.

В аукционе приняли участие две компании: ООО "Хед Винница" (Head Vinnytsia) и ЗАО "Винницкий масложировой комбинат". На торгах начальная стоимость земельного участка для участников составило 30 млн грн.

В процессе проведения аукциона цена была увеличена на 15%. Участник аукциона - "Хед Винница" предложил самую высокую цену, в результате чего земельный участок площадью 25 га передан в собственность этой компании за 34,5 млн грн.