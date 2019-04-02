Известный бренд спортивных товаров инвестирует 80 млн в завод в Виннице
Об этом сообщает Ukraine Now.
Завод на земельном участке на территории Винницкого индустриального парка будет производить лыжи, лыжные ботинки, лыжные крепления.
Компания планирует инвестировать в завод 80 млн евро и создать около 1000 рабочих мест с выходом на полную производственную мощность.
Винницкий городской совет 29 марта принял решение "Об установлении результатов земельных торгов". Известно, что это - самый большой участок, который когда-либо выставляли на земельных торгах в Виннице.
В аукционе приняли участие две компании: ООО "Хед Винница" (Head Vinnytsia) и ЗАО "Винницкий масложировой комбинат". На торгах начальная стоимость земельного участка для участников составило 30 млн грн.
В процессе проведения аукциона цена была увеличена на 15%. Участник аукциона - "Хед Винница" предложил самую высокую цену, в результате чего земельный участок площадью 25 га передан в собственность этой компании за 34,5 млн грн.
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