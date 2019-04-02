Япония не признает аннексию Крыма и считает недопустимым нападение РФ на Донбассе, - посол

2 апреля, 2019, 17:23

Япония никогда не признает так называемой "аннексии" Крыма и считает недопустимым российскую агрессию в Донбассе

Об этом заявил новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура во время встречи с главой Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба Рады.

"Япония, как одна из стран "Большой семерки", поддерживает Украину. Япония никогда не признает так называемой "аннексии" Крыма и считает недопустимой российскую агрессию в Донбассе. Япония поддерживает государственный суверенитет и независимость Украины", - подчеркнул Такаши Кура.

В то же время Парубий отметил, что позиция Японии и Украины во многом близка.

"Ведь мы - украинцы - трактуем российскую агрессию не просто как войну между двумя странами, - это глобальная угроза безопасности в мире. Это нарушение всей системы безопасности, которая существовала в мире после Второй мировой войны. Мир должен быть солидарным, чтобы остановить агрессию, и такой акт агрессии не мог повториться", - добавил он.