Япония не признает аннексию Крыма и считает недопустимым нападение РФ на Донбассе, - посол
Об этом заявил новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура во время встречи с главой Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба Рады.
"Япония, как одна из стран "Большой семерки", поддерживает Украину. Япония никогда не признает так называемой "аннексии" Крыма и считает недопустимой российскую агрессию в Донбассе. Япония поддерживает государственный суверенитет и независимость Украины", - подчеркнул Такаши Кура.
В то же время Парубий отметил, что позиция Японии и Украины во многом близка.
"Ведь мы - украинцы - трактуем российскую агрессию не просто как войну между двумя странами, - это глобальная угроза безопасности в мире. Это нарушение всей системы безопасности, которая существовала в мире после Второй мировой войны. Мир должен быть солидарным, чтобы остановить агрессию, и такой акт агрессии не мог повториться", - добавил он.
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