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Wizz Air возобновит полеты из Киева в Люблин

Wizz Air объявил о возобновлении рейсов Киев-Люблин с 30 июня

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, с вылетами в 13:55 из Киева и 14:45 из Люблина, говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на восстановленное направление продаются по цене от 20 евро в одну сторону по тарифу Basic, который включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40 х 30 х 20 см.

Wizz Air открыл рейсы Киев-Люблин 25 августа 2017 г. Полеты выполнялись по 24 октября 2018 года, напомнили в пресс-службе.

"Изменение частоты выполнения полетов в зависимости от туристического сезона и спроса является общепринятой практикой в авиации. Wizz Air постоянно отслеживает эффективность своих рейсов, чтобы обеспечить пассажиров самыми низкими ценами по самым популярным направлениям", - отмечает авиаперевозчик.

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