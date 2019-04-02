Взрыв в академии Петербурга произошел во время разминирования самодельной бомбы, - СМИ

2 апреля, 2019, 16:42

Взрыв на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел во время разминирования самодельного взрывного устройства

Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, самодельную бомбу обнаружили под лестницей в одном из корпусов академии. Для нейтрализации взрывного устройства привлекли собственную группу разминирования.

Детонация произошла в момент, когда саперы накрывали подозрительное устройство бронежилетами. В результате три сапера получили ранения средней степени, осколками зацепило женщину-преподавателя, отмечает Фонтанка.

На данный момент в академии завершилась эвакуация, на месте работает передвижная группа разминирования Западного военного округа.

В Главной военной прокуратуре России подтвердили, что во время взрыва ранения получили военнослужащие Военно-космической академии имени Можайского. В связи с инцидентом военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку, сообщает ТАСС.

Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии имени Можайского.

В Министерстве обороны России сообщили, что в одном из служебных помещений административного здания сработало неустановленное безоболочное взрывное устройство.