Взрыв в академии Петербурга произошел во время разминирования самодельной бомбы, - СМИ
Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, самодельную бомбу обнаружили под лестницей в одном из корпусов академии. Для нейтрализации взрывного устройства привлекли собственную группу разминирования.
Детонация произошла в момент, когда саперы накрывали подозрительное устройство бронежилетами. В результате три сапера получили ранения средней степени, осколками зацепило женщину-преподавателя, отмечает Фонтанка.
На данный момент в академии завершилась эвакуация, на месте работает передвижная группа разминирования Западного военного округа.
В Главной военной прокуратуре России подтвердили, что во время взрыва ранения получили военнослужащие Военно-космической академии имени Можайского. В связи с инцидентом военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку, сообщает ТАСС.
Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии имени Можайского.
В Министерстве обороны России сообщили, что в одном из служебных помещений административного здания сработало неустановленное безоболочное взрывное устройство.
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