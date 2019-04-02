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Визит Бойко и Медведчука в Москву: ГБР открыло дело против пограничников, - СМИ


фото: tass
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ГБР.

Производство открыли по поводу возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ.

"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", - рассказали в ГБР.

  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
  • В ГНСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.

 

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