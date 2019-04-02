Визит Бойко и Медведчука в Москву: ГБР открыло дело против пограничников, - СМИ

2 апреля, 2019, 18:12

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ГБР.

Производство открыли по поводу возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ.

"Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются", - рассказали в ГБР.