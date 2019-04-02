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Вторжение в Украину и в Грузию, химатаки, вмешательство во внутренние дела Европы и США: НАТО обсудит российскую угрозу

Российская угроза и ответ на нее будет одной из главных тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США, передает "Укринформ".

"Речь пойдет о России, о масштабной угрозе, которую представляет Россия", - сказал представитель Госдепа США.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, главы МИД стран НАТО обсудят наращивание Россией сил на востоке Европы, вторжение в Украину в Крыму и на Донбассе, оккупацию Грузии, отравление семьи Скрипалей, организацию кибератак, вмешательство во внутреннюю политику стран Европы и США, войну в Сирии и вмешательство в РФ в Венесуэле.

Представитель Госдепа США назвал действия РФ "реальным, существенным вызовом", который заставляет НАТО осуществлять модернизацию и увеличивать оборонные инвестиции.

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