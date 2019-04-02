Впервые в истории. Ученые собираются показать фото черной дыры
Об этом сообщает Newsweek, передает УНИАН.
Более 10 дней команда наблюдала за Стрельцом А в центре галактики Млечный Путь. Для этого исследователи объединили в сплошную сеть буквально все мощные телескопы, создав таким образом огромный телескоп. За период наблюдения команда "Телескопа горизонта событий" собрала петабайт данных. Их передали двум исследовательским инстанциям: Хейстакской обсерватории Массачусетского технологического института и Института радиоастрономии Макса Планка в Германии.
После этого данные обрабатывали с помощью суперкомпьютеров. Теперь, как заявили в Европейской южной обсерватории и Национальном фонде науки США, ученые готовятся "представить новаторский результат работы EHT". Дальнейшие детали пока неизвестны.
Пресс-конференцию о попытке сделать первый в мире снимок черной дыры будут проводить в США, Чили, Бельгии, Испании, Японии, Китае и на Тайване одновременно. Если у ученых действительно появится реальный снимок черной дыры, они смогут лучше понять природу таких космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.
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