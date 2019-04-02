Во Франции в доме престарелых произошло массовое отравление, есть погибшие

2 апреля, 2019, 13:12

Во Франции в одном из домов престарелых погибли четверо пенсионеров, еще более 20 доставлены в больницу с подозрением на пищевое отравление

Об этом сообщает Reuters.

Случай произошел в доме престарелых в городе Лерм. В 22 человек в воскресенье, 31 марта после обеда начали проявляться симптомы отравления. Состояние 15 из 82 жителей оценивается как тяжелое.

В региональном агентстве здравоохранения сообщили, что пищевые продукты были изъяты для анализа.

"Мы подозреваем пищевое отравление, поскольку эти события произошли после еды", - сказал заместитель прокурора города, добавив, что кухни также проверяются.