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Во Франции в доме престарелых произошло массовое отравление, есть погибшие


фото: REUTERS
Во Франции в одном из домов престарелых погибли четверо пенсионеров, еще более 20 доставлены в больницу с подозрением на пищевое отравление

Об этом сообщает Reuters.

Случай произошел в доме престарелых в городе Лерм. В 22 человек в воскресенье, 31 марта после обеда начали проявляться симптомы отравления. Состояние 15 из 82 жителей оценивается как тяжелое.

В региональном агентстве здравоохранения сообщили, что пищевые продукты были изъяты для анализа.

"Мы подозреваем пищевое отравление, поскольку эти события произошли после еды", - сказал заместитель прокурора города, добавив, что кухни также проверяются.

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