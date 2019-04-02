У Зеленского анонсировали судебную реформу и "первые посадки" в случае победы
Об этом заявил член команды Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк на Free market road show, сообщает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что судебная система "будет поставлена с ног на голову", и эти действия начнутся с Верховного Суда и Апелляционного суда.
"Представим наше видение на следующей неделе", - отметил Данилюк.
Он отметил, что нужен перезапуск антикоррупционной инфраструктуры в Украине.
"Сейчас она не работает из-политической зависимости: даже если Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит эффективные расследования, их блокирует Специализированная антикоррупционная прокуратура. Проблема с лидерством в антикоррупционной прокуратуре", - считает представитель команды Зеленского.
Он выразил надежду, что еще Порошенко, как президент, сформирует Антикоррупционный суд, хотя должен был это сделать еще в минувшую субботу.
По словам Данилюка, при желании президента суд мог бы принимать первые решения уже сегодня.
В случае победы В.Зеленского на выборах "первые посадки" состоятся "уже вскоре после выборов", - подчеркнул представитель команды.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,02% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набирает 30,2% (5649026 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,9% (2975710 голосов), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала 13,3% - 2504016 голосов.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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