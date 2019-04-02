У Зеленского анонсировали судебную реформу и "первые посадки" в случае победы

2 апреля, 2019, 20:34

Команда Зеленского намерена перезапустить реформу судебной системы, поскольку во времена Порошенко была имитация реформы

Об этом заявил член команды Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк на Free market road show, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что судебная система "будет поставлена с ног на голову", и эти действия начнутся с Верховного Суда и Апелляционного суда.

"Представим наше видение на следующей неделе", - отметил Данилюк.

Он отметил, что нужен перезапуск антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

"Сейчас она не работает из-политической зависимости: даже если Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит эффективные расследования, их блокирует Специализированная антикоррупционная прокуратура. Проблема с лидерством в антикоррупционной прокуратуре", - считает представитель команды Зеленского.

Он выразил надежду, что еще Порошенко, как президент, сформирует Антикоррупционный суд, хотя должен был это сделать еще в минувшую субботу.

По словам Данилюка, при желании президента суд мог бы принимать первые решения уже сегодня.

В случае победы В.Зеленского на выборах "первые посадки" состоятся "уже вскоре после выборов", - подчеркнул представитель команды.