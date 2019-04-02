В Закарпатской области сгорели 35 га военного лесничества

2 апреля, 2019, 17:33

На территории Ужгородского военного лесничества в Закарпатской области сгорели 35 га леса

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

1 апреля в 17:05 спасателям поступило сообщение о пожаре сухой травы, кустарников и лесной подстилки на территории Ужгородского военного лесничества, в районе с. Цыгановцы Ужгородского района.

На время получения сообщения площадь пожара составляла около 5 га. Уже через короткий срок времени и вследствие усиление ветра ее площадь увеличилась до 35 га.

Для ликвидации пожара было привлечены 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В 19:12 пожар на площади 35 га удалось локализовать, его ликвидация продолжалась до 11:05 2 апреля.

Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются.