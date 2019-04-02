В Японии объявили императорскую эпоху Рейва

2 апреля, 2019, 11:55

Япония раскрыла название новой имперской эпохи, которая наступит 1 мая с коронацией наследного принца Нарухито

Как передает Reuters, эра правления следующего императора Японии получила название Рейва, состоящее из двух символов.

Первый символ часто используется для обозначения "порядка", но также может означать "хороший" и "красивый", а второй означает "мир" или "гармония".

Девиз правления, или "ненго", широко используется в Японии: на монетах, календарях, газетах и в официальных документах, а впоследствии отражает национальное настроение.

Восхождение Нарухито на императорский трон состоится на следующий день после того, как его отец, император Акихито, завершит процедуру отречения от престола 30 апреля, положив конец эре Хэйсэй, которая началась в 1989 году. Он будет первым императором, который отрекся от престола в Японии за более чем два века.

Напомним, летом 2016 года Акихито выразил готовность отречься от престола в связи с проблемами со здоровьем.

В связи с этим парламент Японии принял специальный закон, который позволил Акихито отречься от престола.

Акихито занимал императорский трон в течение 30 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Официально Акихито считают 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

На сегодняшний день Акихито считается единственным правящим в мире императором.