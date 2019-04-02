//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Военной академии Петербурга прогремел взрыв: есть пострадавшие


фото: tass
В российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии имени Можайского

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в скорой помощи, в результате взрыва пострадали четыре курсанта.

Источник уточнил, что взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии.

"Взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. Возможно, сдетонировал боеприпас", - сказал источник.

Академия имени Можайского - политехнический вуз, осуществляющий подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба РФ и других силовых ведомств.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

2 апреля, 2019 вторник

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать