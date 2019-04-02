В Военной академии Петербурга прогремел взрыв: есть пострадавшие
2 апреля, 2019, 14:56
В российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии имени Можайского
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в скорой помощи, в результате взрыва пострадали четыре курсанта.
Источник уточнил, что взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии.
"Взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. Возможно, сдетонировал боеприпас", - сказал источник.
Академия имени Можайского - политехнический вуз, осуществляющий подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба РФ и других силовых ведомств.
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