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В Техасе загорелся химический завод. Есть погибший и пострадавшие

В результате пожара один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен. Жителей ближайших районов поселили в приюты.

Шериф округа уверяет, что в воздухе нет опасных химических веществ.

В школах выключили системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В парках отменили все виды активного отдыха.

 

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