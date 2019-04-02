В Техасе загорелся химический завод. Есть погибший и пострадавшие
2 апреля, 2019, 22:38
В результате пожара один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По предварительной информации, взрыв вызвал изобутилен. Жителей ближайших районов поселили в приюты.
Шериф округа уверяет, что в воздухе нет опасных химических веществ.
В школах выключили системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В парках отменили все виды активного отдыха.
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