В РФ применили новый закон, чтобы убрать новости с матюками о Путине
Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что генпрокуратура пока давит на Роскомнадзор, чтобы он обязал ярославские издания удалять новости об оскорбительном граффити о Путине.
Согласно новому закону о неуважении к власти, Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор "с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим эту информацию, в случае ее неудаления".
Редактор местного издания 76.ru Ольга Прохорова сообщила в Facebook, что ее издание тоже опубликовало новость о нецензурном граффити о Путине.
"И тут началось. В тот же вечер 31 марта только мне позвонили 5 раз - с настойчивой просьбой удалить материал с сайта. При этом указать какие-то правовые основания для этого никто из звонивших с РКН и ФСБ не смог. Пять звонков", - написала Прохорова.
Она сообщила, что звонили и в другие издания.
"И знаю, что после этих звонков большинство изданий удалили материал с сайта. Кто-то испугался штрафных санкций, кому-то так спокойнее, кого-то попросило руководство. Стало спокойнее? В городе произошел вопиющий случай. По сути написанного на стене полиции - рядовое хулиганство. Кричащим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление", - написала редактор.
Она также добавила, что не имеет претензий к местной полиции.
"Там работают вполне адекватные люди. Как и в местных управлениях, откуда мне звонили - все они, значит, попали в эту мясорубку. Давление идет гораздо выше. Эти три дня сильно вымотали нам всем нервы и оставили гадкие ощущения. Потому что страх - самое отвратительное ощущение", - написала Прохорова.
По данным Tjournal, минимум 5 ярославских изданий удалили новости. Но о причинах удаления статей на запрос TJ они не ответили.
Издание "Яркуб" в своем Telegram-канале сообщил , что Роскомнадзор дважды обращался к нему с просьбой удалить материал о граффити.
"Роскомнадзор попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Затем на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент - "делом занимается федеральное ведомство". Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причем совершенно безосновательно. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского Роскомнадзора уклонился", - заявили в "Яркубе".
Глава ярославского Роскомнадзора Евгений Офицеров отказался от комментариев и перенаправил запрос в главный офис ведомства.
В удаленных новостях говорилось о граффити, которое появилось на здании УМВД в Ярославле в ночь на 31 марта. Надпись "Путин пи**р" закрасили.
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